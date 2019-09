Bundesgesundheitsminister Spahn hat eine schnelle und bessere Versorgung für psychisch schwerkranke Patienten angekündigt.

Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dazu sei der Aufbau von Netzwerken geplant, in denen Psychotherapeuten, Psychiater, Hausärzte und andere beteiligte Berufsgruppen zusammenwirkten. Im Rahmen dieser Netzwerke werde es feste Kontingente an Therapieplätzen geben. Diese würden dann über die ärztlichen Terminservicestellen an die Betroffenen vermittelt. Ärzte und Therapeuten, die sich beteiligen, bekommen eine gesonderte Vergütung.



Die Änderung ist dem Bericht zufolge mit den Koalitionsfraktionen von Union und SPD abgestimmt und soll in der nächsten Woche vom Bundestag zusammen mit der Reform der Psychotherapeutenausbildung verabschiedet werden.