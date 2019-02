Bundesgesundheitsminister Spahn hält Krebsleiden in absehbarer Zeit für besiegbar.

Der CDU-Politiker sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, er sehe gute Chancen, dass man in zehn bis 20 Jahren den Krebs besiegt habe. Spahn verwies auf Fortschritte bei der Forschung, der Vorsorge und der Prävention. Vermeidbare Risikofaktoren wie Rauchen oder schlechte Ess- und Lebensgewohnheiten könne man durch Aufklärung stärker in den Griff bekommen.



Die Bundesregierung hatte diese Woche zusammen mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum und der Krebshilfe die "Nationale Dekade gegen Krebs" ausgerufen. Jährlich erkranken in Deutschland knapp 500.000 Menschen neu an Krebs, etwa 220.000 sterben.