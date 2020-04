Die SPD-regierten Länder wollen mögliche Lockerungen der Corona-Regeln an eine Reihe von Bedingungen knüpfen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte der Mainzer "Allgemeinen Zeitung", dazu gehörten eine niedrige Rate der Neuansteckungen mit dem Virus, eine ausreichende Kapazität des Gesundheitssystems, die Nachverfolgung von Infizierten und Kontaktpersonen, die Ausweitung von Tests sowie genügend Schutzausrüstung. Dann könne man in einer ersten Phase Teile des Wirtschaftslebens lockern und die Schulen teilweise wieder öffnen, erklärte die SPD-Politikerin. Wenn es anschließend keinen sprunghaften Anstieg von Neuansteckungen gebe, könne man in einer zweiten Phase gegebenenfalls auch Teile der Gastronomie wieder zulassen. Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans sagte der "Süddeutschen Zeitung", alle hätten ein Interesse daran, die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen so schnell wie möglich wiederherzustellen.



Morgen beraten Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über eine eventuelle Aufhebung von Beschränkungen.