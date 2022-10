UNO-Bericht

Die Gesundheit von Kindern und Frauen hat sich durch die Covid-19-Pandemie, bewaffnete Konflikte und die Klimakrise in den vergangenen zwei Jahren weltweit verschlechtert. (picture alliance / dpa / Eva-Maria Krafczyk)

In dem Bericht heißt es, bisherige Errungenschaften seien in nahezu allen wichtigen Lebensbereichen für Kinder rückläufig". Seit der Veröffentlichung eines letzten Fortschrittsberichts im Jahr 2020 hätten Hunger, Kinderehen, Risikofaktoren für häusliche Gewalt, Gewalt in Paarbeziehungen sowie Depressionen und Angstzustände bei Jugendlichen zugenommen.

Den Angaben zufolge erhielten 2021 schätzungsweise 25 Millionen Kinder gar keinen oder keinen ausreichenden Impfschutz gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten - sechs Millionen mehr als im Jahr 2019. Laut dem Bericht ist das der stärkste Rückgang seit Jahrzehnten. Zugleich hätten Millionen Kinder während der Pandemie nicht zur Schule gehen können. Viele seien mehr als ein Jahr von Schulschließungen betroffen gewesen. Rund 80 Prozent der Kinder in 104 Ländern und Gebieten mussten nach UNO-Angaben Lernausfälle in Kauf nehmen.

Unicef-Exekutivdirektorin Russell kritisierte, dass hart erkämpfte Fortschritte zunichtegemacht worden seien. Sie forderte Investitionen in "widerstandsfähige, grundlegende Gesundheitssysteme". Routine-Impfungen müssten wieder angekurbelt werden. Zudem sei es wichtig, das Gesundheitspersonal zu stärken.

wurde vom Hilfswerk Unicef, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und weiteren Akteuren bei der internationalen Konferenz "World Health Summit" am Dienstag in Berlin vorgestellt.

