UNO-Bericht

Das Logo des 14. Weltgesundheitsgipfels in Berlin. (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Das geht aus einem Bericht hervor, der am Vormittag auf dem Weltgesundheitsgipfel in Berlin vorgestellt wurde. Danach haben sich die Covid-19-Pandemie, bewaffnete Konflikte und die Klimakrise deutlich auf das physische und psychische Wohlergehen ausgewirkt. Registriert wurde eine Zunahme von Ernährungsunsicherheit, Hunger, Kinderehen, Gewalt in Paarbeziehungen sowie Depressionen und Angstzuständen bei Jugendlichen. Weiter heißt es, im Zuge der Pandemie hätten rund 80 Prozent der Kinder in 104 Ländern und Gebieten Lernausfälle in Kauf nehmen müssen.

Der Bericht wurde vom Kinderhilfswerk Unicef, der Weltgesundheitsorganisation und weiteren Institutionen vorgestellt.

