Wegen des Coronavirus fallen weitere Großveranstaltungen aus.

Nach einer Empfehlung des bayerischen Krisenstabs sagten die Veranstalter die Internationale Handwerksmesse in München ab. Sie sollte am Mittwoch kommender Woche beginnen und hat üblicherweise mehr als 100.000 Besucher. Eine ähnlich große Tourismusmesse in Paris wird in der kommenden Woche ebenfalls nicht stattfinden. Die Vereinten Nationen in New York verkürzen eine internationale Tagung zu Frauenrechten, zu der 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet worden waren. Statt einer zwölftägigen Konferenz soll es nun nur eine kurze Auftaktsitzung geben.



In der Schweiz entschied der Fußball-Ligaverband, für die kommenden drei Wochen alle Spiele der ersten und zweiten Liga abzusagen.



Unterdessen wurde auch in Brandenburg ein erster Corona-Fall nachgewiesen. Damit sind elf Bundesländer betroffen.