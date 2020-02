In Deutschland ist das Coronavirus aus China bei einer weiteren Patientin festgestellt worden.

Es handele sich um die Frau eines der Patienten aus Bayern, teilte das Gesundheitsministerium des Landes mit. Die Zahl der Infizierten in Deutschland liegt damit bei 13. Auch in Großbritannien wurde eine weitere Infektion festgestellt, dort gibt es nun drei Fälle.



In China sind nach offiziellen Angaben mehr als 560 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben, die durch das Virus ausgelöst wird. Die Zahl der Infizierten wird dort inzwischen mit über 28.000 angegeben.



Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warf der chinesischen Regierung vor, zu Beginn der Epidemie Informationen unterdrückt zu haben. Dies habe den Ausbruch verschlimmert, erklärte die Organisation in Genf. Angesichts der gegenwärtigen Ausbreitung sei es an der Zeit für vollständige Transparenz.