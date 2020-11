Die Weltgesundheitsorganisation befürchtet, dass die Zahl der Todesfälle durch Malaria in diesem Jahr steigen könnte. Der Leiter des Malaria-Programms der WHO, Alonso, erklärte in Genf, wegen der Corona-Pandemie dürften die Malaria-Gesundheitsdienste teilweise unterbrochen worden sein.

Nach seinen Angaben könnte es deshalb zwischen 20.000 und 100.000 mehr Malaria-Tote geben als erwartet. Der WHO zufolge starben 2019 rund 409.000 Menschen weltweit an Malaria, die meisten davon in Afrika.



Die WHO-Experten kritisierten, dass der Kampf gegen Malaria nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit und Finanzmittel bekomme wie der Einsatz gegen das Coronavirus. Es sollte für Empörung sorgen, dass eine behandelbare und vermeidbare Krankheit jedes Jahr zu etwa 400.000 Toten führe, meinte die Afrika-Beauftragte Moeti.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.