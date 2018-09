Jeder vierte Erwachsene weltweit bewegt sich einem Bericht zufolge zu wenig.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte davor, dass rund 1,4 Milliarden erwachsene Frauen und Männer durch körperliche Inaktivität Krankheiten riskierten. Bewegungsmangel könne Herzkreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Demenz und einige Krebsformen begünstigen oder verursachen.



Nach WHO-Angaben bewegt sich fast ein Drittel aller Frauen nicht ausreichend, während bei den Männern knapp ein Viertel zu passiv ist. In reichen Ländern ist der Anteil noch höher, weil dort länger am Arbeitsplatz gesessen werde. So bewegten sich in Deutschland mehr als 42 Prozent der Erwachsenen nicht genug.



Für den Bericht hat die WHO Daten von mehr als 350 Studien aus 168 Ländern ausgewertet.