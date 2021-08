Die Zahl der Menschen mit Bluthochdruck hat sich laut Weltgesundheitsorganisation in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt.

WHO-Generaldirektor Tedros teilte in Genf mit, rund 1,3 Milliarden Erwachsene im Alter von 30 bis 79 Jahren lebten heute mit der Erkrankung. Fast die Hälfte wisse aber gar nichts davon, weil sie sich nicht darauf untersuchen lasse. Die Zahlen basieren den Angaben zufolge auf Daten aus 184 Ländern, die die WHO zusammen mit dem Imperial College London analysiert hat. Während der Anteil der Betroffenen in reicheren Ländern zurückgehe, sei er in Ländern mit mittleren oder geringen Einkommen gestiegen oder gleichgeblieben, hieß es. Die Forscher führen den Anstieg vor allem auf die wachsende und älter werdende Weltbevölkerung zurück. Zudem verwiesen sie auf einen globalen Trend zu ungesunden Lebensstilen wie eine Ernährung mit zu viel Fett, Zucker und Salz sowie Alkoholkonsum, fehlende Bewegung und Rauchen.



Eine sogenannte Hypertonie erhöht das Risiko für Herz-, Hirn- und Nieren-Erkrankungen. Sie kann mit Medikamenten behandelt werden. Dennoch sterben laut WHO jährlich mehr als 8,5 Millionen Menschen an den Folgen von Bluthochdruck.

