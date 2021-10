Der tschechische Präsident Zeman ist aufgrund gesundheitlicher Probleme derzeit offenbar amtsunfähig.

Der Vorsitzende des Senats, Vystrcil, verwies auf einen Bericht aus dem Krankenhaus, wo Zeman derzeit auf der Intensivstation behandelt wird. Eine Rückkehr des Präsidenten in den kommenden Wochen sei sehr unwahrscheinlich. Vystrcil forderte, das Parlament müsse darüber diskutieren, Zemans Pflichten zu delegieren.



Der tschechische Präsident wurde vor etwas mehr als einer Woche - am Tag nach der Parlamentswahl - in die Klinik gebracht. Zeman gilt als Verbündeter des unterlegenen Ministerpräsidenten Babis und hat eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung. Bei der Wahl in Tschechien hatten zwei oppositionelle Bündnisse gemeinsam eine Mehrheit erreicht. Babis kündigte zuletzt an, einen Regierungswechsel nicht zu blockieren.

