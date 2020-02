Aber auch Patientinnen und Patienten sind verunsichert: Was steht zum Beispiel in der elektronischen Patientenakte? Hat jeder Einzelne Einfluss darauf, was mit dieser Akte geschieht? Welche Gesundheits-Apps können vom Arzt verschrieben werden? Welche davon bezahlt die Krankenkasse? Und bei welcher Erkrankung kann die Videosprechstunde genutzt werden? Bietet sie tatsächlich Vorteile gegenüber dem Arztbesuch?

Diese und andere Fragen wollen wir in unserer Sendung klären.

Gesprächsgäste:

Dr. Franz Bartmann , Vorstand der Dt. Gesellschaft für Telemedizin

, Vorstand der Dt. Gesellschaft für Telemedizin Dr. med. Ruth Hecker , Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit

, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit Ulrich Kelber , Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Dr. Thilo Walker, Ministerium für Soziales und Integration in Baden-Württemberg

