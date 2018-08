Das Bundesgesundheitsministerium macht Krankenhäuser mitverantwortlich für den Rückgang von Organspenden in Deutschland.

Das berichtet das ARD-Fernsehen. Demnach teilte das Ministerium auf Anfrage mit, eine Rolle spielten unter anderem strukturelle und organisatorische Schwachstellen sowie Arbeitsverdichtung in den Kliniken. Auch eine unzureichende Vergütung der Organentnahme wird dem Bericht zufolge im Ministerium als eine Ursache für die rückläufige Zahl an Spenden gesehen. Gesundheitsminister Spahn werde dazu bis Herbst einen Gesetzentwurf vorlegen.



Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Baum, wies die Kritik zurück. Die Kliniken seien seit Jahren sehr engagiert. 2017 gab es in Deutschland nur 797 Organ-Spender, so wenige wie seit 20 Jahren nicht.