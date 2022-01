In Mecklenburg-Vorpommern sehen sich die Gesundheitsämter nicht in der Lage, die Corona-Impfpflicht zu kontrollieren. (dpa-Zentralbild | Stefan Sauer)

Wie der Landkreistag von Mecklenburg-Vorpommern in einem Schreiben an Ministerpräsidentin Schwesig mitteilte, sehen sich die Gesundheitsämter nicht in der Lage, die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern, Arztpraxen, Behinderteneinrichtungen und Pflegeheimen zu kontrollieren. Der Geschäftsführer des kommunalen Spitzenverbandes, Köpp, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Mitarbeitenden in Gesundheitsämtern hätten bereits einen umfangreichen Aufgabenkatalog und schöben viele Überstunden vor sich her. Wenn sie jetzt auch noch gegen ungeimpfte Mitarbeiter in den Einrichtungen Tätigkeitsverbote aussprechen und Bußgeldverfahren einleiten sollten, wäre dies nicht zu leisten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 26.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.