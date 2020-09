Es ist nun wirklich kein Job mit Glamourfaktor: Arzt oder Ärztin im Gesundheitsamt. Sagen wir mal in Perleberg, Altenburg oder Neunkirchen.

Erst mal das Gehalt: nicht üppig. Man muss ehrlicherweise sagen: nicht konkurrenzfähig. Denn wer als Mediziner – auch in der Provinz - in einer schicken Praxis sitzt oder im Krankenhaus arbeitet, schaut mit Mitleid auf die Angestellten im öffentlichen Gesundheitsdienst. Weshalb unter Medizinern das Wort vom Arzt zweiter Klasse kursiert. Zudem kann man sich keinen Namen machen, weil man sich etwa eine besondere Behandlungsform ausgedacht oder eine Operation am offenen Herzen durchgeführt hat.

Immense Verantwortung, unattraktive Bedingungen

Aber es ist eben nicht nur das mickrige Gehalt, es ist auch das Arbeiten in einer Behörde. Die Arbeitskultur ist oft geprägt von einem biederen Ambiente, auch heute noch im 21. Jahrhundert. Um 12 Uhr können einem die "Mahlzeit"-Rufe im Flur entgegen hallen. Das seien doch Klischees höre ich schon die Kritiker mir entgegen rufen. Nein, sage ich. Denn zu unattraktiv ist für Medizinerinnen und Mediziner – die eine gefühlte Ewigkeit studiert haben – ein Job in der Behörde. Auch heute noch.

Dabei sind dort die Aufgaben, ist dort die Verantwortung immens, das hat die Corona-Pandemie gezeigt. Dieser Tage sind die Ärztinnen und Ärzte der Gesundheitsämter unentwegt dabei, Infektionsketten nachzuverfolgen, um die Quarantäne zu überwachen. Aber nicht nur das: Das öffentliche medizinische Personal ist für Hygienekontrollen im Krankenhaus, für Schuleingangsuntersuchungen zuständig, sie untersuchen Geflüchtete. Im Sozialpsychiatrischem Dienst gehen die Fachärzte zu psychisch kranken Patienten, um Hilfestellungen zu leisten, damit gerade die Schwachen in unserer Gesellschaft einen Weg zu einem guten Leben finden.

Jahrelang hat die Politik die Menschen, die diesen Job still und leise, ohne viel Aufhebens machen, vernachlässigt. Das wird auch daran deutlich, dass die Ämter technisch derart mickrig ausgestattet sind, dass sie ihre Coronazahlen von einem Zettel auf den anderen schreiben müssen, um sie dann per Fax an das Robert-Koch-Institut zu schicken. Das da jetzt etwas passiert, ist höchste Zeit. Denn, wer will schon am Wochenende oder Montag in den Nachrichten hören, dass es nicht möglich war, die aktuellen Coronafälle zu melden.

Eine Einmalzahlung reicht da nicht

Deutlich wird: Mehr Geld für die Gesundheitsämter ist mehr als dringend notwendig. Um es aber auch klar und deutlich zu sagen: Eine Einmalzahlung reicht da nicht aus. Und es wird darauf ankommen, wie schnell die versprochenen Milliarden beim medizinischen Personal in den Gesundheitsämtern auch wirklich im Portemonnaie ankommen.

Passiert das nicht, werden bald noch weniger Menschen in den Gesundheitsämtern arbeiten. Es ist also höchste Eisenbahn. Und wenn dann künftig noch die Behörden mit etwas mehr Leichtigkeit und Lässigkeit agieren, dann kann ein Job im Gesundheitsamt gar Glamourfaktor haben.

