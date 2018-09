Nordrhein-Westfalen will künftig einen Großteil der Ausbildungskosten für Krankengymnasten, Logopäden und Ergotherapeuten übernehmen.

Um diese Berufe attraktiver zu machen, wolle man rückwirkend ab 1. September 70 Prozent des Schuldgelds übernehmen, kündigte Gesundheitsminister Laumann in der "Rheinischen Post" an. In einer alternden Gesellschaft müsse man dafür sorgen, dass genügend Nachwuchs in den nicht-akademischen Gesundheitsberufen vorhanden sei, sagte der CDU-Politiker. Bislang müssen Auszubildende in diesen Berufen ihr Schuldgeld selbst bezahlen. Für einen angehenden Physiotherapeuten sind das im Schnitt 415 Euro pro Monat, die Logopädie-Ausbildung kostet rund 640 Euro monatlich.