Bundesforschungsministerin Karliczek hat vor dem Beginn der Gesundheitskonferenz "World Health Summit" zur weltweiten Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich aufgerufen.

Nur so könne die Corona-Pandemie überall auf der Welt überwunden werden, sagte die CDU-Politikerin. Außerdem trage die Zusammenarbeit dazu bei, für aufkommende Gesundheitsnotfälle besser vorbereitet zu sein. Durch Klimawandel und Bevölkerungswachstum nehme die Gefahr von neuen Pandemien stetig zu, so Karliczek.



Der dreitägige "World Health Summit" mit Vorträgen und Diskussionsrunden findet in Berlin und online statt. Insgesamt nehmen rund 6.000 Experten aus 100 Nationen teil. Zum Auftakt werden heute Reden von UNO-Generalsekretär Guterres, Bundesgesundheitsminister Spahn und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erwartet.



Das Forum wurde 2009 gegründet und versammelt regelmäßig Vertreter aus Wissenschaft, Politik, Industrie und Zivilgesellschaft. Themen des diesjährigen Gipfels sind unter anderem Impfgerechtigkeit, Gesundheit als globales Gut sowie der Einsatz von künstlicher Intelligenz.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.