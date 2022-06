Die Gesundheitsministerkonferenz tritt zusammen. (Archivbild) (dpa/Karl-Josef Hildenbrand)

Schwerpunkt soll neben dem weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie etwa in Bezug auf die Maskenpflicht eine beschleunigte Digitalisierung im Gesundheitssektor sein. Laut einer Ende Mai vorgelegten Untersuchung des Beratungsunternehmens McKinsey könnten durch den stärkeren Einsatz digitaler Hilfsmittel die Kosten in Krankenhäusern oder Arztpraxen jährlich um bis zu 42 Milliarden Euro gesenkt werden. Dabei gehe es nicht nur um direkte Einsparungen, sondern auch um vermeidbare Kosten und bessere Leistung, hieß es. Würden zum Beispiel verstärkt Online-Terminbuchungen genutzt, müsse das Praxispersonal weniger Zeit am Telefon verbringen.

Zum Auftakt der Gesundheitsministerkonferenz rief die Gewerkschaft Verdi für den Vormittag zu einer Demonstration auf. Sie fordert unter anderem mehr Pflegepersonal für die Krankenhäuser und Altenpflege.

