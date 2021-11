Viele Kliniken erreichen in der Coronavirus-Pandemie ihre Kapazitätsgrenzen. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild / Jan Woitas)

Dazu ist eine Sonder-Videokonferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister angesetzt. Bei Patientenverlegungen soll nach dem sogenannten Kleeblatt-Prinzip gehandelt werden. Das 2020 beschlossene Konzept sieht vor, dass zunächst innerhalb von fünf Regionen – West, Nord, Ost, Süd, Südwest – verlegt wird. Gibt es in einer dieser Regionen absehbar keine freien Plätze mehr, wird in Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern die Verlegung auch in andere Gebiete oder ins Ausland organisiert.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.