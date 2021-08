Die Gesundheitsminister der Länder haben den Start von Corona-Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen sowie flächendeckende Impfangebote für Jugendliche und Kinder ab zwölf Jahren beschlossen. Die Entscheidungen erfolgten einstimmig und im Einvernehmen mit dem Bund, wie nach der Gesundheitsministerkonferenz am Abend mitgeteilt wurde.

So sollen künftig 12- bis 17-Jährige auch in Impfzentren oder auf andere niedrigschwellige Weise immunisiert werden können. Dabei sei entsprechende ärztliche Aufklärung erforderlich. Mit ihrer Entscheidung umgehen die Minister die Ständige Impfkommission, die Corona-Impfungen für 12- bis 17-Jährige nur bei Vorliegen besonderer Risiken empfiehlt. - Der Vorsitzende der Gesundheitsminister-Konferenz, Holetschek, nannte die Angebote für junge Menschen einen Baustein, um nach den Sommerferien einen sichereren Start in den Schulbetrieb zu ermöglichen.



Die ebenfalls beschlossenen Drittimpfungen sollen zunächst besonders gefährdete Gruppen erhalten, also Hochbetagte, Pflegebedürftige und Patienten mit Immunschwäche. Die Auffrischungsimpfungen sollen frühestens sechs Monate nach Verabreichung der letzten Dosis erfolgen.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.