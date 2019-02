Der Bundestag hat eine Gesetzesvorlage von Gesundheitsminister Spahn beschlossen, mit der die Zahl der Organspenden erhöht werden soll.

Für den Entwurf stimmten alle Fraktionen außer der AfD. Vorgesehen sind insbesondere Verbesserungen für die Krankenhäuser. So sollen die Transplantationsbeauftragten für ihre Aufgabe freigestellt werden. Zudem werden die Kliniken künftig besser für eine Organentnahme vergütet. Vorgesehen ist auch eine bessere Unterstützung der Angehörigen.



Spahn sagte in der Debatte, Leitmotiv der Gesetzesänderung sei es, die Kliniken, die sich um die Organspende kümmerten, nicht zu bestrafen, sondern fair zu behandeln. Der CDU-Politiker wünscht sich darüber hinaus eine Widerspruchslösung, die aber in dem heute beschlossenen Entwurf nicht enthalten war.