Die Gesundheitsminister der Länder haben sich darauf geeinigt, die Quarantäne-Regeln in den Schulen neu zu ordnen. Sie folgen dem Vorschlag des Bundes, bei Infektionen in Schulen nur noch die direkten Sitznachbarn in Quarantäne zu schicken. Nach fünf Tagen soll es die Möglichkeit geben, sich "freitesten" zu können.

Grundsätzlich soll nicht mehr die ganze Klasse bei einem Positivfall in Quarantäne gehen. Angewandt werden sollen die Regeln aber nur, wenn es Lüftungs-, Masken- und Testkonzepte in den Schulen gibt. Der Vorsitzende der Länder-Ressortchefs, Holetschek aus Bayern, sagte, dies solle als "Leitplanken" an die Gesundheitsämter weitergegeben werden. Ziel sei guter Infektionsschutz und so viel Präsenzunterricht wie immer möglich. Der Beschluss wurde laut Holetschek bei Enthaltung zweier Bundesländer angenommen.



Vor dem Treffen hatte es Kritik am unterschiedlichen Vorgehen der Länder oder sogar einzelner Gesundheitsämter gegeben. So erklärte Bundesgesundheitsminister Spahn, manchmal müsse die ganze Klasse in Quarantäne, manchmal nur die umsitzenden Schüler. Die oft verhängten 14 Tage seien zudem eine lange Zeit.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.