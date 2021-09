Die Quarantäneregeln für Schulen werden bundesweit vereinheitlicht. Darauf verständigten sich die Gesundheitminister der Länder nach Beratungen mit dem Bund. Zuvor hatte es Kritik gegeben, weil die Regelungen zwischen den Ländern und sogar zwischen einzelnen Gesundheitsämtern unterschiedlich gehandhabt wurden.

Künftig sollen bei Infektionen in Schulen nur noch die direkten Sitznachbarn in Quarantäne geschickt werden. Nach fünf Tagen soll es die Möglichkeit geben, sich "freitesten" zu können. Voraussetzung ist aber, dass es Lüftungs-, Masken- und Testkonzepte in den Schulen gibt. Der Vorsitzende der Länder-Ressortchefs, Holetschek aus Bayern, sagte, dies solle als "Leitplanken" an die Gesundheitsämter weitergegeben werden. Ziel sei guter Infektionsschutz und so viel Präsenzunterricht wie immer möglich. Der Beschluss wurde laut Holetschek bei Enthaltung zweier Bundesländer angenommen.



Die Gesundheitsminister machten auch den Weg für Auffrischimpfungen für Personen frei, die vor mehr als sechs Monaten geimpft wurden. Sie sollen etwa den Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen oder medizinischem Personal angeboten werden.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.