Pandemie-Politik

Zwar sei vieles richtig gewesen, aber es habe auch Exzesse gegeben, sagte Lauterbach im ZDF. So seien zum Beispiel die Regeln für draußen Schwachsinn gewesen, also Verbote wie die, sich in Parks aufzuhalten und ohne Maske joggen zu gehen. Dafür seien aber weder er selbst noch sein Vorgänger Spahn verantwortlich gewesen, der zu Beginn der Pandemie noch im Amt war, betonte der SPD-Politiker. Da hätten die Bundesländer massiv überreizt - und kein Land mehr als Bayern.

Lauterbach hatte vor Kurzem bereits die Schul- und Kitaschließungen als falsch bezeichnet. Nun erklärte er, die Politik hätte viel konsequenter die Themen Digital- und Wechselunterricht sowie Lüftungskonzepte angehen müssen. Einem Bericht der Regierung zufolge belastet die Pandemie den Großteil der Kinder und Jugendlichen nach wie vor.

