Die von einigen Ministerpräsidenten gefordeten Inzidenz-Grenzwerte, ab wann die Bundesländer in Innenräumen eine Maskenpflicht anordnen könnten, halte er nicht für sinnvoll, sagte der SPD-Politiker in Berlin. In der vergangenen Woche hatte Lauterbach zusammen mit Bundesjustizminister Buschmann einen Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz vorgestellt.

Die Vorlage sieht unter anderem vor, dass bundesweit in Fernzügen und Flugzeugen weiterhin eine Maskenpflicht gilt, hinzu kommt die Pflicht zum Tragen einer Maske in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die Länder sollen selbst entscheiden, ob sie darüber hinaus in öffentlich zugänglichen Innenräumen Masken vorschreiben.

Im Deutschlandfunk warnte der Medizinstatistiker Gerd Antes vor Alarmismus . Lauterbach habe keinerlei Kompetenz, was Virologie angehe, und handele teils sehr übergriffig. Im europäischen Vergleich habe Deutschland die meisten Intensivbetten und sei damit gut gerüstet in der Corona-Pandemie.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther von der CDU forderte in der Zeitung "Bild" Lockerungen der Quarantäneregeln für Corona-Infizierte. Aktuell müssten sie fünf Tage in Isolation - auch ohne Symptome.

RKI sieht Höhepunkt der Sommerwelle überschritten

Das Robert-Koch-Institut sieht bei den Corona-Infektionen den Höhepunkt der Sommerwelle überschritten. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sei in der vergangenen Woche erneut gesunken - um insgesamt 27 Prozent, heißt es im RKI-Wochenbericht. In allen Bundesländern und Altersgruppen sind die Neuinfektionen demnach rückläufig. Auch die Zahl der Menschen, die nach einer Covid-19-Diagnose im Krankenhaus behandelt werden müssen, sei gesunken. Die Experten warnten aber, Menschen über 80 Jahre seien weiterhin am stärksten von schweren Krankheitsverläufen betroffen.

