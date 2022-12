Fehlende Arzneimittel für Kinder

Fiebersäfte für Kinder sind derzeit extrem knapp. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Er habe die Krankenkassen angewiesen, ab sofort 50 Prozent mehr als den Festbetrag zu zahlen, sagte Lauterbach im ARD-Fernsehen. Mit der höheren Vergütung erhofft sich der Minister eine bessere Versorgung mit Kinderarzneien ohne Patentschutz. Der SPD-Politiker sagte weiter, dann würden Medikamente, die derzeit zum Beispiel in den Niederlanden verkauft würden, auch wieder hierzulande angeboten. Momentan lohne sich der deutsche Markt für die Anbieter nicht, weil Deutschland die niedrigsten Preise zahle.

Mit Blick auf andere Arzneimittel wie Krebsmedikamente oder Antibiotika sagte der Gesundheitsminister, es gebe das Problem, dass diese Arzneien nicht ausreichend hergestellt würden. Die Krankenkassen erhielten nun Vorgaben, einen Teil der Medikamente aus Übersee und einen anderen aus Europa zu besorgen. So solle die Produktion in Europa wieder hochgefahren werden. Auf die Frage, wie die höheren Ausgaben finanziert werden sollen, sagte Lauterbach, die Vorschläge befänden sich in der Ressortabstimmung.

