Fehlende Arzneimittel für Kinder

Mit der höheren Vergütung erhofft sich der Minister eine bessere Versorgung mit Kinderarzneien ohne Patentschutz. Der SPD-Politiker sagte weiter, dann würden Medikamente, die derzeit zum Beispiel in den Niederlanden verkauft würden, auch wieder hierzulande angeboten. Patentgeschützte Medikamente seien in Deutschland eher teuer, für Arzneimittel ohne Patentschutz würden jedoch in der Regel niedrige Einheitspreise gezahlt. Momentan lohne sich der deutsche Markt für die Anbieter deshalb nicht. "In diesem Bereich haben wir es mit der Ökonomie übertrieben", sagte Lauterbach.

Ziel: Produktion wieder verstärkt in Europa

Ähnliche Maßnahmen gegen Medikamentenknappheit sind auch bei wichtigen Arzneimitteln für Erwachsene wie Krebsmedikamenten oder Antibiotika geplant. "Da werden wir den Krankenkassen jetzt die Vorgabe geben, dass sie einen Teil der Arzneimittel aus China, Indien und Übersee besorgen, aber einen Teil auch aus Europa", sagte er. Der Auftrag soll dann geteilt werden. Lauterbach will so erreichen, dass die Produktion in Europa wieder hochgefahren wird.

Ärzte-Kammer-Präsident Reinhardt hatte am Wochenende "Arzneimittel-Flohmärkte" vorgeschlagen. Er rief angesichts wachsender Arzneimittelknappheit die Bevölkerung zur Solidarität auf und riet, sich gegenseitig mit Medikamenten aus der Hausapotheke zu helfen. Die Apotheken äußerten sich schockiert über den Vorschlag. Der Präsident der Bundes-Apotheker-Kammer, Benkert, sagte in Berlin, Arzneimittel gehörten in Apotheken, nicht auf den Flohmarkt - schon gar keine abgelaufenen Arzneimittel.

Das Bundes-Institut für Arzneimittel und Medizinprodukte listet derzeit 330 Medikamente auf, die aufgrund von Lieferengpässen nicht oder nur im begrenzten Umfang zur Verfügung stehen.

