Viele Briten müssen wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante wieder ins Home Office. (dpa/Frank Augstein)

Omikron breite sich mit phänomenaler Geschwindigkeit aus, so etwas habe man noch nicht erlebt, sagte Gesundheitsminister Javid dem Sender Sky News. Die Infektionszahlen verdoppelten sich alle zwei bis drei Tage.

In London seien 40 Prozent aller neuen Corona-Fälle darauf zurückzuführen, so Javid. Zehn Menschen hätten in Kliniken behandelt werden müssen. Womöglich gebe es bei der Variante einen schwächeren Krankheitsverlauf. Allerdings helfe dies wegen der schnelleren Verbreitung wenig, so der Minister. Boris Johnson sagte ebenfalls auf Sky News, dass inzwischen der erste Mensch nach einer Infektion mit der Omikron-Variante gestorben sei.

