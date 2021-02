Viereinhalb Prozent der Bevölkerung sind laut Bundesgesundheitsminister Spahn mit einer ersten Dosis gegen das Coronavirus geimpft worden.

Zwei Prozent der Bevölkerung hätten bereits die zweite Dosis erhalten, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Fast alle Menschen in Pflegeheimen hätten ein Impfangebot erhalten. Das Risiko für Höchstbetagte, an Corona zu erkranken, habe sich verringert. Die bisher überproportionale Fallzahl bei Älteren nähere sich dem Durchschnitt der Bevölkerung an, betonte Spahn.



Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, sagte, die bisherigen Vorsichtsmaßnahmen müssten weiter eingehalten werden, sonst drohe eine dritte Infektionswelle - insbesondere wegen der ansteckenderen Virusmutationen. Wiehler appellierte an die Bevölkerung, ein Impfangebot anzunehmen. Es gebe großartige neue Daten aus anderen Ländern, die die Wirksamkeit aller zugelassenen Impfstoffe belegten. Auch in Deutschland seien schon positive Effekte der Impfkampagne zu erkennen. Wieler mahnte zur Vorsicht, was Schnell- und Selbsttests betrifft. Diese seien immer nur eine Momentaufnahme.

