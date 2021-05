Bundesgesundheitsminister Spahn hat seine Ansicht bekräftigt, dass für die Kontrollen der Corona-Testzentren die Kommunen zuständig seien. Sie hätten die Zentren beauftragt, sagte der CDU-Politiker im Dlf. Einigen Betreibern wird Abrechnungsbetrug vorgeworfen. Seit dem Morgen befassen sich die Gesundheitsminister mit dem Thema.

Spahn sagte im Deutschlandfunk, für die Kontrolle seien die örtlichen Behörden zuständig, die die Testzentren beauftragt hätten. Wenn eine Kommune keine Kapazitäten frei habe, solle sie auch keine Einrichtungen mit den Tests beauftragen. Wörtlich sagte Spahn: "Der Bund setzt den Rahmen und übernimmt die Kosten, aber der Bund kann nicht die Teststellen vor Ort kontrollieren."

Spahn sieht auch Aufgabe für Kassenärztliche Vereinigungen

Spahn fügte hinzu, dass er neben den Kommunen die Kassenärztlichen Vereinigungen in der Pflicht sehe. Sie seien an der Abrechnung beteiligt, und auch dort könne man klarer regeln, welche Nachweise vorgelegt werden müssten. Bei der Schaltkonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Vormittag werde man darüber reden, erklärte Spahn.



Der CDU-Politiker sprach sich im Deutschlandfunk zudem dafür aus, die Tests geringer zu vergüten. Für die Tests solle generell nur das bezahlt werden, was auch im Einkauf bezahlt worden sei, erklärte Spahn.

Städte und Gemeinden fühlen sich überfordert

Im Gegensatz zu Spahn sieht der Städte- und Gemeindebund bei der Überwachung der Testzentren den Bund in der Verantwortung. Dessen Hauptgeschäftsführer Landsberg meinte, die ohnehin völlig überlasteten Gesundheitsämter könnten die Kontrollen nicht übernehmen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dedy, betonte, dass die Gesundheitsämter allenfalls Hygienestandards stichprobenartig kontrollieren könnten. Für eine Überwachung der Abrechnungen seien sie jedoch nicht zuständig.

Ermittlungen gegen Bochumer Unternehmen

NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung hatten am vergangenen Donnerstag nach gemeinsamen Recherchen berichtet, dass in einigen Zentren mehr sogenannte Bürgertests abgerechnet worden seien als tatsächlich vorgenommen. Gegen das Bochumer Unternehmen MediCan wird bereits ermittelt. Zuletzt hatten tausende Teststationen neu eröffnet, die Hürden dafür sind niedrig.

"Absolute Sauerei"

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann verurteilte Betrug bei Corona-Tests und forderte, schwarze Schafe aus dem Verkehr zu ziehen. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, wenn einige Personen meinten, sie könnten sich durch das Betreiben eines Testzentrums bereichern, indem sie mehr Tests abrechneten, als tatsächlich gemacht würden, dann sei das eine absolute Sauerei und müsse zur Anzeige gebracht werden.



Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Mohamed Ali, hielt dem Bundesgesundheitsminister Versäumnisse vor. Sein Haus hätte in die Coronatest-Verordnung von vornherein Sicherheitsmechanismen einziehen müssen, um Betrug zu verhindern, sie dem Sender RTL.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.