Bundesgesundheitsminister Spahn hat seinen Vorschlag für ein Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite gegen Kritik aus den Bundesländern verteidigt. Es gehe darum, nach 19 Monaten einen Ausnahmezustand zu beenden, sagte der CDU-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks.

Befugnisse der Bundesregierung sollten in einen Normalzustand zurückgeführt werden. Das Ende der epidemischen Lage bedeute aber nicht den "Freedom Day", also das Ende aller Corona-Maßnahmen. Man müsse weiterhin besonders vorsichtig sein, brauche 3G-Regelungen in Innenräumen oder die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Dies könne aber auch ohne den Ausnahmezustand geregelt werden, etwa mit entsprechenden Befugnissen auf Länderebene, betonte Spahn. Er will die epidemische Notlage Ende November auslaufen lassen.



Die Ministerpräsidenten der Länder forderten vom Bund weiterhin einheitliche Regeln für die Bekämpfung der Pandemie. Diese müssten vom Bundestag bis zum 25. November geschaffen werden, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Laschet, nach Beratungen in Königswinter.



