Bundesgesundheitsminister Spahn hat Pläne zur Neuregelung des Infektionsschutzes am Arbeitsplatz bestätigt. Künftig sollen Arbeitgeber in der Altenpflege und der Kinderbetreuung nach dem Impfstatus der Beschäftigten fragen können. Im Dlf sagte er, es sei wichtig, dass besonders sensible Gruppen gut geschützt würden. Um die Impfquote zu steigern, sind weitere Aktionen geplant.

Zum Impfstatus von Beschäftigten sagte Spahn, es sei wichtig, dass besonders sensible Gruppen gut geschützt würden. Deshalb müsse in den Einrichtungen der Altenpflege und der Kinderbetreuung schnell abgefragt werden, ob alle Kontaktpersonen geimpft seien. Der CDU-Politiker betonte, er sei auch für eine generelle Abfragemöglichkeit, um beispielsweise das Arbeiten in Großraumbüros zu erleichtern. Dafür gebe es aber keine Mehrheit im Parlament. Der Koalitionspartner SPD wolle das Einverständnis der Gewerkschaften. Er plädiere aber dafür, Pandemiepolitik nicht von Einzelinteressen abhängig zu machen.



Für die geplante Neuregelung soll das Infektionsschutzgesetz ergänzt werden. In einer diese Woche vom Bundeskabinett verabschiedeten Corona-Arbeitsschutzverordnung war das Auskunftsrecht für Arbeitgeber noch nicht enthalten.

Impf-Aktionswoche Mitte September

Die Frage, ob im Herbst und im Winter neue Kontaktbeschränkungen zur Diskussion stünden oder nicht, ergebe sich daraus, wie viele Menschen sich noch impfen ließen, erklärte Spahn weiter. Der Gesundheitsminister kündigte eine breitangelegte Impfaktionswoche Mitte September an, um möglichst viele niederschwellige Impfangebote zu machen.



Derzeit erlebe man eine "Pandemie der Ungeimpften", unterstrich Spahn. Die Infektzionszahlen von Nicht-Geimpften seien zehn bis zwölf Mal höher als unter Geimpften.

Drosten: "Mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen"

Die Zahl der Menschen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen, steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts nur noch langsam. Auch der Virologe Drosten von der Berliner Charité hatte zuletzt noch einmal mit Nachdruck für eine Impfung gegen das Corona-Virus geworben. Mit einer Quote von derzeit 61 Prozent könne man nicht in den Herbst gehen, sagte Drosten im Deutschlandfunk. Notwendig sei eine Impfquote von 85 Prozent der Unter-60-Jährigen und von 90 Prozent der Über-60-Jährigen.



Für Kinder unter 12 Jahren empfahl Drosten, die regelmäßigen Corona-Tests in den Schulen beizubehalten. Insgesamt rechne er für Oktober und November noch einmal mit Kontaktbeschränkungen, sagte Drosten. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie werde man zudem noch jahrelang haben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Infektionsgeschehen: Wofür die "Hospitalisierungsrate" steht (Stand 27.08.)



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 03.09.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 29.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.