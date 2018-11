Bundesgesundheitsminister Spahn hat das Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals verteidigt.

Es gehe nicht nur um die Schaffung von zusätzlichen Stellen in der Altenpflege, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der FUNKE MEDIENGRUPPE. Das Gesetz sei ein Signal an alle, die in der Pflege arbeiteten, dass man es ernst meine mit Verbesserungen in dem Bereich.



Zudem kündigte Spahn für 2019 einen neuen Pflege-TÜV an. Man werde damit im Herbst kommenden Jahres starten. Entscheidend für das neue Bewertungssystem sei, dass es den Pflegebedürftigen gut gehe. Da müssten die Unterschiede zwischen den Angeboten deutlich werden. Ein TÜV, bei dem heute fast jedes Heim ein "sehr gut" bekomme, verdiene seinen Namen nicht.