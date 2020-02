Angesichts der neuen Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus in Deutschland bildet die Bundesregierung einen Krisenstab. Innenminister Seehofer und Gesundheitsminister Spahn wollen morgen über die Einrichtung des Gremiums informieren. Spahn erklärte, Deutschland stehe am Beginn einer Epidemie mit dem Coronavirus.

Er habe die Gesundheitsminister der Länder in einer Telefonkonferenz aufgefordert, ihre Pandemiepläne zu aktivieren. Vor dem Hintergrund der neuen Fälle sei fraglich, ob die bisherige Strategie der Behörden aufgehe, den Virus einzugrenzen und die Infektionsketten zu unterbrechen. Letztere seien gar nicht nachvollziehbar. Dies sei eine neue Qualität.

Weitere Infektion in Baden-Württemberg

In baden-Württemberg wurde ein weitere Infektion bestätigt. Ein Mann aus dem Landkreis Rottweil sei aus dem Risikogebiet in Italien eingereist und positiv getestet worden, teilte das gesundheitsministerium in Stuttgart mit. Damit gibt es seit gestern Abend gibt es in Deutschland sechs weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, vier in Baden-Württemberg und zwei in Nordrhein-Westfalen. Im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein wurde am Abend ein Regionalzug mit etwa 70 Fahrgästen wegen eines Verdachtsfalls gestoppt.



Die Johns Hopkins University veröffentlicht mehrmals täglich aktuelle Zahlen zum Verlauf der Corona-Erkrankungen. Neben der Zahl der aktuell Infizierten werden hier auch die Todesfälle und die Zahl der Geheilten nach Ländern sortiert dokumentiert.