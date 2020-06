Die Gesundheitsminister der Länder haben sich nicht auf Regelungen für Reisende aus deutschen Corona-Risikogebieten verständigen können. Das sagte ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministerium dem Deutschlandfunk. Es gebe keine bundeseinheitliche Regelung.

Zugleich verwies er darauf, dass Niedersachsen jetzt auch einen eigenen Verordnungstext erarbeite. Mecklenburg-Vorpommern und Bayern hatten bereits ein Beherbergungsverbot für Reisende aus den betroffenen Kreisen Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen verhängt. Dort hatte es rund um die Fleischfabrik Tönnies einen massiven Corona-Ausbruch gegeben.



Dieser war auch Thema im Düsseldorfer Landtag. Der nordrhein-westfälische SPD-Fraktionschef Kutschaty attestierte Ministerpräsident Laschet von der CDU ein schlechtes Krisenmanagement. Dieser habe zu zögerlich agiert, erklärte Kutschaty im Landtag in Düsseldorf. Laschet scheue das politische Risiko.



Der Regierungschef selbst sprach in der Debatte von einem enormen Pandemie-Risiko durch den Ausbruch im Kreis Gütersloh. Zugleich verwies er darauf, dass den Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf mit den neuerlichen Kontaktbeschränkungen viel zugemutet werde.