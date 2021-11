In Pflegeheimen soll nach dem Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums ab dem 1. Januar eine Impfpflicht für die Beschäftigten gelten. (picture alliance / dpa / Tom Weller)

Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet, soll dafür das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Die Neuregelung könnte demnach zum 1. Januar in Kraft treten. Die Beschäftigten in den betroffenen Einrichtungen müssten dann ihrem Arbeitgeber einen Nachweis vorlegen, dass sie geimpft oder genesen sind. Vorgesehen ist zudem eine Übergangsfrist bis zum 31. März, in der fehlende Impfungen nachgeholt werden können.

Das Papier soll dem Bericht zufolge als Formulierungshilfe für die Beratungen der neuen Regierung dienen. Ziel ist es, vor allem ältere und vorerkrankte Menschen besser vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 24.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.