Bundesgesundheitsminister Spahn plant eine Reform der medizinischen Notfallversorgung in Deutschland.

Dies geht aus einem Gesetzentwurf des CDU-Politikers hervor, aus dem die Katholische Nachrichten-Agentur zitiert. Demnach soll unter anderem ein flächendeckendes gemeinsames Notfallleitsystem für Rettungsdienste, niedergelassene Mediziner und Kliniken geschaffen werden. Zudem sollen in den Krankenhäusern sogenannte "Integrierte Notfallzentren" entstehen, die von Kassenärzten und Kliniken gemeinsam betrieben werden, aber in Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigungen stehen. Medizinisch geschultes Personal soll die Kranken auf der Grundlage einer qualifizierten Ersteinschätzung in die richtige Versorgungsebene vermitteln. Dabei kann es sich um den Rettungsdienst, ein Integriertes Notfallzentrum oder eine vertragsärztliche Praxis handeln.



Spahn sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, die Bürger müssten sich im Notfall darauf verlassen können, dass sie schnell und gut versorgt würden. Unnötiges Warten im Krankenhaus passe nicht zu einem der besten Gesundheitssysteme der Welt.



Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kritisierte den Vorstoß und wertete ihn als "Affront" für die Kliniken. Die Interessen von Kassen und Kassenärztlichen Vereinigungen würden bei der Reform massiv bevorzugt, hieß es. Zustimmung kam dagegen vom ärztlichen Berufsverband Hartmannbund, den Kassenärzten und den Ersatzkassen.