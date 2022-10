Ein positiver Coronatest: Jeder zehnte Infizierte geht trotz Erkrankung zur Arbeit. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Paulo Lopes)

Es sei nicht akzeptabel, dass Infizierte zur Arbeit gingen beziehungsweise Unternehmen dies zuließen, sagte ein Sprecher. Derzeit müssen sich positiv Getestete mindestens fünf Tage isolieren, auch wenn sie keine Symptome haben.

Einer Studie der Betriebskrankenkasse Pronova BKK zufolge geht jeder zehnte Corona-Erkrankte in Deutschland trotz des Wissens um seine Infektion zur Arbeit. Bei anderen ansteckenden Infekten kommen gut 20 Prozent der Beschäftigten an ihren Arbeitsplatz. Nur 28 Prozent der berufstätigen Deutschen würden bei Krankheit konsequent zu Hause bleiben und nicht arbeiten. Die Erfahrungen mit dem Infektionsschutz während der Corona-Pandemie hätten nichts an der Gewohnheit geändert, auch krank im Job zu erscheinen, heißt es in der Studie weiter.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.