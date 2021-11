Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich für eine Corona-Auffrischungsimpfung für alle Altersgruppen ausgesprochen. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, CSU-Politiker Holetschek, sagte in Lindau, Deutschland befinde sich mitten in der vierten Welle der Pandemie.

Die Situation in vielen Regionen sei dramatisch, Intensivstationen teilweise wieder überfüllt. Eine sogenannte Booster-Impfung sei das wirksamste Mittel, um die Welle zu brechen. Entscheidend sei vor allem, dass sich ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen sowie einem geschwächten Immunsystem ein drittes Mal impfen ließen. Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte, in Gebieten mit hohen Inzidenzen müsse man erwägen, zu einer konsequenten 2-G-Regelung überzugehen. Es gelte jetzt noch mal, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Pandemie zu bekämpfen. Vor Deutschland lägen ein weiteres Mal herausfordernde Wochen, so der CDU-Politiker.



Zudem beschlossen die Gesundheitsminister eine Ausweitung der Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen. Man wolle eine Sicherheitsschleuse in den Heimen einrichten und dazu ein Bundesgesetz auf den Weg bringen. Demnach sollen etwa geimpfte oder genesene Besucher von Heimen zusätzlich zu Tests verpflichtet werden, die aber kostenlos sein sollen.

