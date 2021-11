Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben eine Ausweitung der Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen beschlossen. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, CSU-Politiker Holetschek, sagte in Lindau, man wolle eine Sicherheitsschleuse in den Heimen hinterlegen und dazu ein Bundesgesetz auf den Weg bringen. Demnach sollen etwa geimpfte oder genesene Besucher von Heimen zusätzlich zu Tests verpflichtet werden, die aber kostenlos sein sollen.

Zudem sprachen sich die Minister für eine Corona-Auffrischungsimpfung für alle Altersgruppen aus. Deutschland befinde sich mitten in der vierten Welle der Pandemie. Die Situation in vielen Regionen sei dramatisch, Intensivstationen teilweise wieder überfüllt. Eine sogenannte Booster-Impfung sei das wirksamste Mittel, um die Welle zu brechen, hieß es.



Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte, in Gebieten mit hohen Inzidenzen müsse man erwägen, zu einer konsequenten 2-G-Regelung überzugehen. Es gelte jetzt noch mal, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Pandemie zu bekämpfen. Vor Deutschland lägen ein weiteres Mal herausfordernde Wochen, so der CDU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.