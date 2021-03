Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca kann in Deutschland ab sofort bereits für Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden. "Den Ländern steht es frei, bereits jetzt auch die 60- bis 69-Jährigen für diesen Impfstoff mit in ihre Impfkampagne einzubeziehen", heißt es in einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz.

Dies gebe die Möglichkeit, diese besonders gefährdete und zahlenmäßig große Altersgruppe angesichts der wachsenden dritten Welle nun schneller zu impfen, hieß es zur Begründung. Zuvor hatte die Ständige Impfkommission den Corona-Impfstoff von Astreazeneca nur noch für Menschen ab 60 Jahren empfohlen. Wie die Stiko mitteilte, wurde die Empfehlung "auf Basis der derzeit verfügbaren Daten zum Auftreten seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen" bei jüngeren Geimpften geändert.



Zur Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis für Menschen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Dosis des Astrazeneca-Impfstoffs erhalten haben, will die Stiko bis Ende April eine ergänzende Empfehlung abgeben. Da die Impfungen mit dem Mittel Anfang Februar begonnen wurden, seien bei einem empfohlenen Abstand von 12 Wochen die ersten Zweitimpfungen Anfang Mai vorgesehen, hieß es weiter.



Hintergrund sind Hirnvenenthrombosen, die zuletzt vorwiegend bei Frauen unter 55 im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen aufgetreten waren. Das Paul-Ehrlich-Institut hat bislang mehr als 30 Fälle von Sinusvenenthrombosen nach Astrazeneca-Impfungen registriert. In 19 Fällen sei zusätzlich ein Mangel an Blutplättchen gemeldet worden, teilte das für Impfstoffe zuständige Bundesinstitut mit. Neun Betroffene seien gestorben. Mit Ausnahme von zwei Fällen beträfen alle Meldungen Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren.



Bereits vor der Empfehlung der Stiko hatten die Länder Berlin und Brandenburg sowie die Stadt München angekündigt, unter 60-Jährige vorerst nicht mehr mit Astrazeneca zu impfen. Das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen erließ ebenfalls einen sofortigen Stopp der Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff für Männer und Frauen unter 60 Jahren erlassen.



Auch die Berliner Klinik Charité entschied sich für diese Maßnahme. Der Infektiologe Leif Erik Sander begründete diese Maßnahme seiner Klinik im Deutschlandfunk (Audio-Link) mit den jüngsten Häufungen der Fälle von Hirnthrombosen. Die Datenlage habe sich iin den vergangenen Wochen geändert. Das Risiko sei für Einzelpersonen zwar immer noch sehr gering - bei Frauen liege es bei etwa 1 zu 60.000. Insgesamt gesehen seien das aber zu viele Fälle. Da es alternative Impfstoffe gebe, seien diese nun vorzuziehen, sagte Sander.



Das Berliner Krankenhaus Vivantes stellte alle Astrazeneca-Impfungen seiner Mitarbeiterinnen unter 55 Jahren ein. Die Leiter von fünf der sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen sprachen sich ebenfalls für einen vorläufigen Impfstopp jüngerer Frauen mit Astrazeneca aus. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es laut Deutscher Presse-Agentur in einem gemeinsamen Brief an den Bundes- und Landesgesundheitsminister. - Am Abend beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über den weiteren Umgang mit dem Vakzin.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.