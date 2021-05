Aus der Unionsfraktion kommen Signale für eine Aufweichung des Blutspendeverbots für schwule Männer.

Die bisher vorgegebene Zeit der Enthaltsamkeit vor einer Spende von zwölf Monaten solle auf sechs bis acht Wochen verkürzt werden, sagte der CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger dem "Münchner Merkur". In dieser Zeitspanne könne mit Hilfe moderner Antikörpertests festgestellt werden, ob eine HIV-Infektion bestehe oder nicht. Die Koalition solle einen entsprechenden Antrag in den Bundestag einbringen.



In Deutschland dürfen homo- und bisexuelle Männer lediglich dann Blut spenden, wenn sie mindestens zwölf Monate keinen gleichgeschlechtlichen Verkehr mehr hatten. Die Regelung stammt noch aus der Anfangszeit der in den 80er Jahren aufgekommenen Krankheit AIDS. HIV-Infektionen sind zwar bis heute nicht heilbar, lassen sich aber inzwischen therapieren.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.