Die Weltgesundheitsorganisation sieht in mangelnder Impfbereitschaft eines der größten Gesundheitsrisiken der Gegenwart.

Ein solches Verhalten drohe bereits erzielte Erfolge zunichte zu machen, heißt es in einem entsprechenden WHO-Bericht. Demnach werden durch Impfungen jedes Jahr weltweit zwei bis drei Millionen Todesfälle verhindert. Weitere 1,5 Millionen könnten vermieden werden, wenn die Impfbereitschaft größer wäre. Als Beispiel verweist die WHO auf einen weltweiten Anstieg von Masern-Infektionen. Die Krankheit sei auch in jenen Ländern wieder aufgetreten, die kurz davor gewesen wären, sie zu eliminieren.



Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach befürwortete in der Zeitung "Die Welt" eine Impfpflicht gegen Masern. Die Fachpolitikerin der Grünen, Schulz-Asche, erklärte dagegen, gute Beratung sei der richtige Weg. Die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU, Maag, verwies darauf, dass gegenwärtig etwa ungeimpfte Kinder von der Kita ausgeschlossen würden.