Bundesgesundheitsminister Spahn fordert, Krankenhäuser und Pflegeheime so umzubauen, dass die Räume nicht mehr überhitzen können.

Darüber wolle er mit den Ländern sprechen, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sein Ministerium benötige ferner ein eigenes "Klimabudget", um erforderliche Anpassungen auf den Weg zu bringen. Allein im vergangenen August seien Schätzungen zufolge mehr als 4.000 Menschen wegen der Hitze gestorben. Temperaturen von um die 40 Grad bedeuteten insbesondere für ältere Menschen eine hohe gesundheitliche Belastung.



In mehreren Bundesländern hatte es zuletzt die bisher heißesten Tage des Jahres gegeben. In Lenzen an der Elbe im brandenburgischen Landkreis Prignitz wurden gestern nach Angaben des Deutschen Wetterdienst rund 36 Grad gemessen. Es sei ungewöhnlich, dass die heißen Temperaturen in diesem Jahr schon so früh gekommen seien, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.