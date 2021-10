Die gesetzlichen Krankenkassen benötigen kommendes Jahr einer Prognose zufolge einen Rekordzuschuss vom Bund.

Das hat der Schätzerkreis aus Experten des Bundesgesundheitsministeriums, des Bundesamts für Soziale Sicherung und des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherung - GKV - errechnet. Demnach beträgt der zusätzliche Finanzbedarf sieben Milliarden Euro. Gesundheitsminister Spahn sagte, man habe in den vergangenen drei Jahren viel investiert: in bessere Pflege, Digitalisierung, flächendeckende Versorgung und vor allem in die Bewältigung der Corona-Pandemie. Das zahle sich für die Patienten aus, habe aber insbesondere nach einer Wirtschaftskrise seinen Preis.



Der Schätzerkreis rechnet für 2022 mit Gesamtausgaben für die Krankenkassen von 284 Milliarden Euro, nach voraussichtlich 272 Milliarden dieses Jahr. Der Bundeszuschuss fließt wie die Krankenkassenbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in den Gesundheitsfonds, aus dem Ausgaben der Kassen bestritten werden.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.