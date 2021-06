Die Kritik an der vom Bundeskabinett beschlossenen Pflegereform hält an.

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe wertete die Vorlage von Bundesgesundheitsminister Spahn als Wahlkampf. Präsidentin Bienstein sagte in Berlin, an der Unterbezahlung und der Überlastung der Pflegekräfte werde der Entwurf nichts ändern. Der Deutsche Pflegerat sprach von Stückwerk. Die Politik konzentriere sich nicht auf das Gesamte, sondern versuche, einzelne Baustellen in Minischritten zu schließen, kritisierte Verbandspräsident Wagner. Die Reform sei zwar besser als nichts, aber viele Probleme blieben bestehen.



Spahns Vorlage zufolge sollen unter anderem von September 2022 an nur noch solche Einrichtungen mit der Pflegekasse abrechnen können, die Tariflöhne oder Löhne mindestens in gleicher Höhe bezahlen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hält die Regelungen für missbrauchsanfällig und befürchtet Dumping-Tarifverträge.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.