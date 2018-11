Ärzte in Deutschland sollen Rezepte für Medikamente bald auch digital ausstellen dürfen.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, bereitet Bundesgesundheitsminister Spahn dazu eine Gesetzesänderung vor, die spätestens 2020 greifen soll. Dem Bericht zufolge sollen Arzneimittel auch dann verschrieben werden können, wenn die Patienten nur per Video beraten wurden. Spahn will mit dem Vorstoß die Telemedizin voranbringen. Sie spare Ärzten und Patienten Zeit und Wege - vor allem auf dem Land und außerhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten, erklärte der CDU-Politiker.



Technische Details der Speicherung und des Zugriffs per Karte oder per Handy-App sollen Kassen, Ärzte und Apotheker untereinander ausmachen.