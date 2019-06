Die Arbeitsbedingungen und Löhne in der Pflege sollen besser werden. Darauf verständigte sich die Bundesregierung im Rahmen der "Konzertierten Aktion Pflege" mit den wichtigsten Akteuren der Branche. Entscheidende Punkte sind ein neuer Personalschlüssel und das Ziel, mehr Auszubildende für Pflegeberufe zu gewinnen.

Gesundheitsminister Spahn, Familienministerin Giffey und Arbeitsminister Heil stellten die Ergebnisse der Beratungen am Vormittag in Berlin vor. Danach sollen künftig in der Pflegebranche entweder ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag oder bundesweit gleich hohe Mindestlöhne gelten. Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür sollen nach Angaben von Heil noch vor der Sommerpause geschaffen werden.

10 Prozent mehr Auszubildende

Die Bezahlung in Ost und West soll angeglichen werden. Zudem ist geplant, einen neuen Personalschlüssel einzuführen sowie bis 2023 die Zahl der Auszubildenden und die der Ausbildungsstätten um jeweils zehn Prozent zu steigern. Auch soll die Digitalisierung der Pflege vorangetrieben werden.



Spahn betonte, die Pflege müsse wieder attraktiver werden, und dies gehe nur mit mehr Personal. Das entlaste nicht nur die einzelne Pflegekraft, sondern bedeute auch mehr Zeit für die Betreuung der Pflegebedürftigen.