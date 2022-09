Corona-Maßnahmen

Reisende mit Masken in einem Flugzeug. Die Maskenpflicht soll künftig wegfallen (IMAGO / IPA Photo)

Sobald sich in anderen Ländern die Vorgaben änderten, könne man auch in Deutschland die Vorschrift anpassen. Dahmen verteidigte zugleich die Maskenpflicht im Zugverkehr. Der Grünen-Politiker wies außerdem darauf hin, dass in öffentlichen Gebäuden ab Herbst Masken getragen werden müssten. Damit sei man jetzt schon besser auf den Winter vorbereitet als in den vergangenen Jahren, so Dahmen. Außerdem habe der Bund mehr Vorgaben gemacht wie die einheitliche Maskenpflicht im Gesundheitssektor. Damit werde der Schutz für gefährdete Gruppen verbessert.

Morgen will der Bundestag in Berlin abschließend über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes beraten und abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.