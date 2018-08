Am Ende trifft es die Patienten: Sie spüren am eigenen Leib, wenn die Qualität im Krankenhaus nicht stimmt. Aber an welchen Indikatoren lässt sich Qualität dort überhaupt messen?

Der Erfolg einer Behandlung steht sicherlich an erster Stelle. Doch wie lässt der sich objektiv messen - bei den unterschiedlichen Erkrankungen, Vor- und Miterkrankungen sowie Risikofaktoren und Langzeitverläufen? Und wer soll das wie und mit welchem Aufwand zu welchem Zeitpunkt messen, und was sagen solche Ergebnisse dann tatsächlich aus?

Die Krankenkassen blicken zudem auch auf die Kosten. Verpflegung und Unterbringung spüren die Patienten hautnah, und beides bestimmt ihr Wohlbefinden.

Kompetenz, Verfügbarkeit und Freundlichkeit von Pflegern bis zu den Ärzten spielen auch bei der Beurteilung einer Klinik eine Rolle.

Ob das alles gegeben ist, wüssten Patienten gerne vor der Behandlung.

Doch Studien zeigen: Krankenhausführer sind im Zweifel ein schlechter Ratgeber, denn was der eine empfiehlt, von dem rät der andere womöglich ab.

Gäste:

Dr. Regina Klakow-Franck, M.A., ehemaliges Unparteiisches Mitglied, Gemeinsamer Bundesausschuss, Berlin

Ingo Morell, Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Krankenhausgesellschaft NRW

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jörg Schipper, Direktor der Klinik für Hals – Nasen – Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Düsseldorf

Prof. Dr.med. Dr. rer.pol. Christian Thielscher, Leiter des Kompetenzzentrums für Medizinökonomie an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management